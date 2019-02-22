Смартфон Meizu 16S показали на "живих" фото: особливості новинки

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Ймовірні рендери смартфона Meizu 16S
Ймовірні рендери смартфона Meizu 16S / Фото з вільних джерел

Генеральний директор компанії Meizu Хуан Чжан поділився першими подробицями щодо флагманського смартфона Meizu 16S. Окрім того, інсайдери вже опублікували шпигунські фото новинки.

Характеристики. Як повідомляє Gizchina, Meizu 16S отримає повністю безрамковий дизайн. При цьому не передбачено використання дисплея з вирізом або отвором – фронтальна камера розташується біля самого краю у верхній частині корпусу.

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"Серцем" смартфона стане процесор Snapdragon 855, який містить вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Розмір дисплея – 6,2 дюйма. Його захист від пошкоджень забезпечить міцне скло Corning Gorilla Glass шостого покоління.

Йдеться про те, що до складу основної камери увійде 48-мегапіксельний датчик Sony IMX586. Крім того, згадана підтримка технології NFC для безконтактних платежів.

Meizu 16S
Meizu 16S отримає абсолютно безрамковий дизайн

Живлення забезпечить акумуляторна батарея ємністю 3600 мАг. Щоправда, підтримка бездротової підзарядки не передбачена.

Дата анонсу та ціна. Офіційна презентація Meizu 16S очікується в квітні або травні. Ціна смартфона, за попередніми даними, складе не менше 500 доларів (близько 13 500 гривень).

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Теги: Смартфони Новини Техно Meizu Ціни Техно
Джерело: 24 Канал
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