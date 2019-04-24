Смартфон Meizu 16s представили офіційно: характеристики та ціна

Компанія Meizu представила новий смартфон – Meizu 16s. Пристрій отримав флагманський процесор Snapdragon 855, дисплей без вирізів та отворів і фронтальну камеру із можливістю розпізнавати особу за десяті долі секунди.

Дисплей. Як повідомляє 4PDA, однією з ключових фішок смартфона став дисплей без вирізів і отворів з мінімальними рамками, що займає 91,53% площі лицьової панелі.

Читайте також: Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну

Роздільна здатність 6,2-дюймової AMOLED-панелі Meizu 16s зі співвідношенням сторін 18,6:9 складає 2232x1080 пікселів, максимальна яскравість – 430 ніт.



Meizu 16s отримав надточний сканер відбитків пальців

Розташований під екраном сканер відбитків пальців, за заявою вендора, здатний розпізнавати навіть мокрий палець власника зі 100% точністю.

Характеристики. Meizu 16s побудований на базі флагманського процесора Qualcomm Snapdragon 855 за підтримки 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях. Ємність вбудованого накопичувача становить 128 або 256 ГБ відповідно.



Meizu 16s надійде у продаж в трьох кольорах

Працює смартфон під управлінням фірмової прошивки Flyme OS 7.3 на базі Android 9.0 Pie.

Читайте також: Смартфон Lenovo Z6 Pro з 4 камерами представили офіційно: характеристики і ціна

Камери. За можливості зйомки відповідає подвійна основна камера, що складається з сенсорів Sony IMX 586 на 48 Мп і Sony IMX 350 (20 Мп). Модуль отримав чотириосьову оптичну стабілізацію зображення, коригування ефекту тремтіння відео і просунутий нічний режим.



Як знімає камера Meizu 16s

Фронтальна камера, розташована у верхній рамці, представлена ​​мініатюрним датчиком Samsung 3T2 з роздільною здатністю 20 Мп і функцією розблокування по обличчю зі швидкістю розпізнавання 0,2 секунди.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16s Дисплей Розмір: 6,2-дюйма

Роздільна здатність: 2232 х 1080 пікселів

Тип: Super AMOLED

Розмір: 6,2-дюйма Роздільна здатність: Тип: Процесор Qualcomm Snapdragon 855

Відеопроцесор Adreno 640

Пам'ять Оперативна: 6 / 8 ГБ

Вбудована: 128 / 256 ГБ

Оперативна: Вбудована: Камера Основна: 48 Мп + 20 Мп

Фронтальна: 20 Мп

Основна: 48 Мп + 20 Мп Фронтальна: 20 Мп Операційна система Android 9.0 Pie

Акумулятор3 600 мАг

Дата виходу та ціна. У продаж в Китаї Meizu 16s в білому, чорному і синьому кольорах корпусу надійде 28 квітня по ціні 475 доларів (близько 12 700 гривень) за версію 6/128 ГБ. Модифікація 8/128 ГБ буде коштувати 520 доларів (близько 14 000 гривень), а топовий варіант 8/256 ГБ – 594 доларів (близько 16 000 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно