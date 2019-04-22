Смартфон Meizu 16T з’явився на фото: що прояснили знімки

Китайська компанія Meizu вже завтра, 23 квітня, може представити нову лінійку смартфонів Meizu 16s, 16s Plus та Meizu 16T.Зараз в мережі з’явились фото останнього.

Як пише Gizmochina.com, Meizu 16s отримає подвійну задню камеру. При цьому Meizu 16T матиме одразу три модулі камери. Це доводять знімки з мережі.

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Також фото доводить, що сканер відбитків пальців буде вбудований в екран. Адже на задній панелі його немає.

Зображення передньої панелі пристрою показує, що Meizu 16T також матиме тонкі рамки. Дизайн нічим особливим не вирізняється, але він може мати просунутий функціонал.

Новинку мають представити 23 квітня

Що відомо про характеристики. За чутками, Meizu 16T працюватиме на топовому процесорі Snapdragon 855. Він отримає AMOLED-дисплей та працюватиме під управлінням Android Pie. Є інформація, що новинка отримає потужну батарею, однак поки її ємність не називають.

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