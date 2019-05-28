Смартфон Meizu 16Xs може першим отримати новий процесор: деталі

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Смартфон Meizu 16Xs може першим отримати новий процесор
Смартфон Meizu 16Xs може першим отримати новий процесор / SlashGear

Мобільну платформу Qualcomm Snapdragon 655 представили із новими чіпсетами 700 серії. Хоча офіційний анонс відбувся ще в квітні, виробник досі не повідомив про розробку мобільного пристрою на базі нового процесора.

За даними порталу Gizchina, ця ситуація може змінитися вже до кінця травня.

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Коли представлять перший смартфон на базі нового процесора? Згідно інсайдерською інформацією, перший апарат на базі нового процесора буде представлений вже 30 травня. Виробник і модель смартфона не уточнюються.

Qualcomm Snapdragon 655
Перший смартфон на базі процесора Qualcomm Snapdragon 655 представлять зовсім скоро

Що це може бути за смартфон? Єдиний оголошений реліз на цю дату пов'язаний з Meizu 16Xs, але попередні витоки вказували на те, що апарат буде побудований на базі Snapdragon 710.

Зауважимо, компанія Meizu модель процесора майбутньої новинки не оголошувала.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Meizu Qualcomm Процесори
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