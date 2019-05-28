Смартфон Meizu 16Xs може першим отримати новий процесор: деталі

Мобільну платформу Qualcomm Snapdragon 655 представили із новими чіпсетами 700 серії. Хоча офіційний анонс відбувся ще в квітні, виробник досі не повідомив про розробку мобільного пристрою на базі нового процесора.

За даними порталу Gizchina, ця ситуація може змінитися вже до кінця травня.

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Коли представлять перший смартфон на базі нового процесора? Згідно інсайдерською інформацією, перший апарат на базі нового процесора буде представлений вже 30 травня. Виробник і модель смартфона не уточнюються.



Перший смартфон на базі процесора Qualcomm Snapdragon 655 представлять зовсім скоро

Що це може бути за смартфон? Єдиний оголошений реліз на цю дату пов'язаний з Meizu 16Xs, але попередні витоки вказували на те, що апарат буде побудований на базі Snapdragon 710.

Зауважимо, компанія Meizu модель процесора майбутньої новинки не оголошувала.

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