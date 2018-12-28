Смартфон Motorola P40 з діркою в екрані засвітився на якісних фото

В мережі з’явились якісні знімки смартфона Motorola P40, який мають представити вже в наступному році. Пристрій отримає трендову дірку в дисплей, де буде розміщена селфі-камера.

Знімки оприлюднили і відомий інсайдер OnLeaks та ресурс 91mobiles.

Щоправда, у смартфонів Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 і Honor V20, які вже мають вище згадану "дірку", доволі тонкі рамки. При цьому у майбутньої новинки Motorola бачимо велике "підборіддя".

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Смартфон отримав екран з діагоналлю 6,2 дюйма і здвоєну основною камерою з роздільною здатністю головного датчика 48 Мп.

Дата релізу новинки поки невідома

Також вже відомо, що новинка стане частиною програми Android One, тобто вийде на чистому Android.

Дату точного релізу поки не повідомляють.

Так може виглядати Motorola P40

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