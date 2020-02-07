Смартфон Motorola RAZR (2019) розібрали: відео

Проблеми з дисплеєм та крихкістю конструкції в новій жабці Motorola RAZR (2019) викликають низку побоювань у користувачів, які планують придбати новинку. Нове відео із розбіркою девайса показує, що у випадку такої несправності полагодити такий смартфон буде вкрай не просто.

Motorola RAZR (2019) має нетипову конструкцію, тому і розбирається смартфон зовсім не так, як традиційні моделі.

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Як розібрати смартфон

Від'єднання кришки

Для початку автор відео зняв задню пластикову кришку, прикріплену до іншої частини корпусу клеєм. На цьому етапі потрібно бути вкрай акуратним, щоб не розірвати шлейф сканера відбитків пальців.

Після цього досить просто від'єднується нижня частина корпусу, де розташований мультимедійний динамік.

Видалення першого акумулятора

Потім відбувається видалення першого акумулятора, який надійно приклеєний до корпусу. Через це під час розбирання є великий ризик пошкодити батарею, що може призвести до її займання.

Начинка пристрою та дисплей

Після цього починається від'єднання всіх шлейфів, що дає змогу вилучити материнську плату. Цікаво, що навіть при використанні далеко не найпотужнішого процесора Snapdragon 710 виробник не пошкодував термопасти і мідних пластин для поліпшення охолодження.

Розбірка смартфона Motorola RAZR (2019) – дивіться відео

Після видалення материнської плати, блогер перейшов до зовнішнього екрана. Знявши і його, автор відео зміг дістатися до основного дисплею, до верхньої частини якого приклеєний другий акумулятор.

Також в ролику показаний шарнір, який відповідає за складання та розкладання смартфона.

Збірка смартфона

В результаті блогеру все ж вдалося зібрати Motorola RAZR (2019) назад, щоб смартфон працював, але весь процес виявився складним.

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