Смартфон Nokia 1 перевірили на міцність: неймовірне відео

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Смартфон Nokia 1 перевірили на міцність
Смартфон Nokia 1 перевірили на міцність / Android Authority

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нільсон неодноразово перевіряв нові смартфони на міцність. Цього разу в руки блогера потрапив смартфон Nokia 1 – найдоступніша модель фінської компанії.

Незважаючи на приналежність до бюджетного сегменту, дисплей Nokia 1 показав хорошу стійкість до подряпин, піддавшись тільки інструменту високої твердості, повідомляє 4PDA. Пошкодити загартоване скло екрану і фронталки канцелярським ножем блогеру не вдалося.

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Однак модуль основної камери Nokia 1 виявився прикритий полікарбонатною пластиною і легко покрився глибокими подряпинами.

Пластикові кнопки включення і гучності піддалися лезу очікувано легко, як і знімна задня кришка, яка виконана з того ж матеріалу. Рельєфний логотип виробника, зроблений з тонкої фольги, досить просто відокремився від поверхні корпусу.

Випробування Nokia 1 на міцність – дивіться відео

Фірмовий тест екрану запальничкою Nokia 1 пройшов з запасом міцності: навіть після 22 секунд прогріву матриця повернулася в робочий стан. Успішно завершилася і спроба зігнути смартфон – незважаючи на те, що дисплей помітно зігнувся в обидві сторони, тріщин на тачскріні не з'явилося, а геометрія корпусу не порушилася.

По завершенні тестування ґаджет повністю зберіг працездатність і отримав хорошу оцінку автора каналу.

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: 24 Канал
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