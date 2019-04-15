Смартфон Nokia 9 PureView з 5 камерами вже можна замовити в Україні: ціна

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Nokia 9 PureView6 ціна в Україні
Nokia 9 PureView6 ціна в Україні / nokiamob.net

Флагманський смартфон Nokia 9 PureView вже доступний для попереднього замовлення в Україні. Новинку вже можна купити у ритейлерів "Алло", MOYO і "Цитрус".

Ціна

За версію із 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища українські ритейлери просять 20 999 гривень. До речі, рекомендована ціна під час презентації була Nokia 9 PureView становила 699 доларів (близько 18 900 гривень) в синьому колірному варіанті.

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Коли новинка офіційно надійде у продаж в Україні – поки невідомо.

Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView доступний для попереднього замовлення

Чим відомий Nokia 9 PureView

Звісно, наявністю 5 модулів в основній камері. Це перший смартфон на ринку, що має таку кількість датчиків. До речі, саме через таку унікальну камеру розробники затягували із презентацією, було складно налагодити якісну роботу такої кількості модулів.

Nokia 9 PureView

Коли Nokia 9 PureView надійде у продаж поки не повідомляють 

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Теги: Техно Новини Техно Nokia Смартфони
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