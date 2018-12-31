Смартфон Nokia 9 з 5 камерами з'явився на якісному рендері

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Ранні витоки Nokia 9
Ранні витоки Nokia 9 / Фото з відкритих джерел

Відомий інсайдер Еван Бласс опублікував прес-рендер топового смартфона Nokia 9 PureView. На знімках є підтвердження унікальності смартфона – одразу 5 модулів основної камери.

Про це пише tehnot.com.

Задня кришка вигнута ближче до алюмінієвої рамки по периметру. На ній можна побачити Android One.

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Дисплей має прямокутну форму без "моноброви". Над ним можна побачити подвійну фронтальну камеру і світлодіод. Сканер відбитків пальців, згідно із трендами, вбудований в екран.

Смартфон Nokia 9

Рендер смартфону Nokia 9

Інсайдер Еван Бласс відомий своїми правдивими витоками. Однак, офіційного підтвердження від компанії поки немає.

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Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: Техно
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