Смартфон Nubia Z20 вперше в історії зробив фото галактики: неймовірний знімок

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Велика Магелланова Хмара (фото телескопа Hubble)
Велика Магелланова Хмара (фото телескопа Hubble) / Phys.org

В рамках рекламної кампанії нового флагмана Nubia Z20 виробник вже показав фото сонячного затемнення та пейзажів, зроблені на пристрій. Проте, як виявилося, це далеко не всі можливості смартфона.

Засновник і генеральний директор компанії Nubia Ні Фей заявив, що Nubia Z20 став першим в історії смартфоном, на який вдалося сфотографувати галактику Велика Магелланова Хмара.

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Дослідження Nubia в галузі мобільної фотографії ніколи не припинялися. Nubia Z20 першим зняв таємничу Велику Магелланову Хмару,
– заявив глава Nubia Ні Фей.

Що відомо про Велику Магелланову Хмару? Це карликова галактика, яка розташована на відстані 50 кілопарсек від нашої Галактики. Разом з Малою Магеллановою хмарою є найближчими до нас галактиками. Їх можна спостерігати неозброєним оком на небосхилі південної півкулі Землі.

Велика Магелланова Хмара
Фото Великої Магелланової хмари, зроблене на смартфон Nubia Z20

Характеристики смартфона Nubia Z20. Про сам смартфон майже нічого не відомо. З чуток, апарат отримає 8-ядерний процесор Snapdragon 855.

Ні Фей в соціальній мережі Weibo написав, що вони мають намір випустити флагман, який зможе однаково добре знімати людей, Місяць, пейзажі – взагалі все. Фей також зазначив, що в їх смартфоні добре зніматиме як основна, так і фронтальна камера.

 

 

Дата презентації Nubia Z20 поки не оголошена.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Космос Nubia
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