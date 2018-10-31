Смартфон OnePlus 6T пройшов тест на міцність: відео

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Смартфон OnePlus 6T пройшов тест на міцність
Смартфон OnePlus 6T пройшов тест на міцність / Скріншот з відео

Відомий блогер та автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон протестував нещодавно анонсований смартфон OnePlus 6T на міцність. Вдзначимо, що новинка отримала захисне скло нового покоління Corning Gorilla Glass 6.

Відповідне відео опублікували на каналі JerryRigEverything.

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Смартфон цілком впорався c випробуваннями. Легкі подряпини з'явилися тільки на матеріалах твердістю 6 рівня за шкалою Мооса і більш глибокі – на 7 рівні. Сканер відбитків пальців, вбудований під дисплей, продовжив коректну роботу, незважаючи на наявність подряпин на склі.

Металева задня панель дає додаткову міцність, на відміну від скла. Хоча тверді метали і можуть залишити постійні подряпини. Вогонь не зміг залишити "опік" на смартфоні навіть після 30 секунд контакту. Тест на згин смартфон теж витримав відмінно.

Випробування OnePlus 6T – дивіться відео

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Теги: Техно OnePlus Смартфони
Джерело: Техно
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