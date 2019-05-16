Смартфон OnePlus 7 Pro став героєм ще кількох тестів

Презентація нового флагманського OnePlus 7 Pro наробила чимало галасу. Смартфон перевірили у всіх можливих тестах і не обійшли тести на продуктивність та автономність.

Співробітники ресурсу GSMArena ретельно вивчили новинку і провели низку лабораторних досліджень, щоб оцінити продуктивність і автономність OnePlus 7 Pro.

Читайте також: Камеру смартфона OnePlus 7 Pro визнали однією з найкращих на ринку

Продуктивність. Незважаючи на наявність передових компонентів і новітньої пам'яті, OnePlus 7 Pro ні в одному з бенчмарків не зайняв лідируючу позицію. Його результати можна порівняти з іншими флагманами 2019 року, але не більше того.

Щоправда, варто враховувати той факт, що в смартфоні OnePlus 7 Pro використовується дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Він помітно підвищує навантаження на процесор для забезпечення більш плавної картинки.



GeekBench 4.1 (багатоядерний режим)



GeekBench 4.1 (одноядерний режим)



AnTuTu 7

Автономність. При використанні стандартних налаштувань і частоти оновлення зображення на дисплеї 90 Гц смартфон видав 34 години 24 хвилини при розмові по 3G, 10 годин 10 хвилин при веб-серфінгу і 14 годин 33 хвилини програвання відео.

Читайте також: Смартфон OnePlus 7 Pro випробували на міцність: відео

При перемиканні OnePlus 7 Pro на стандартні 60 Гц автономність помітно зростає: 11 годин 45 хвилин веб-серфінгу і 16 годин 17 хвилин відтворення відео. Додатково в налаштуваннях можна знизити роздільну здатність до Full HD+ або увімкнути адаптивну зміну роздільної здатності для збільшення часу автономної роботи пристрою.



Автономність OnePlus 7 Pro при частоті оновлення 90 Гц



Автономність OnePlus 7 Pro при частоті оновлення 60 Гц

Зарядка. Ще одним нововведенням OnePlus 7 Pro стала більш швидка зарядка Warp Charge потужністю 30 Вт, що з'явилася в OnePlus 6T McLaren Edition. З її допомогою можна зарядити смартфон з 0 до 60% за 30 хвилин, а при використанні старої зарядки на 20 Вт апарат заряджається на 47% за півгодини.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно