Смартфон OnePlus 7 Pro виявився швидшим за найдорожчий iPhone

Одразу після анонсу смартфона OnePlus 7 Pro новинку встигли порівняти із великою кількістю конкурентів у бенчмарках. Однак синтетичні тести не завжди відображають реальні можливості ґаджета справлятися із повсякденними задачами.

Щоб випробувати флагманський апарат в "бойових" умовах, блогери YouTube-каналу Phone Battles влаштували новинці змагання з моделлю iPhone Xs Max – і результати виявилися не на користь останньої.

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Особливості порівняльного тесту на швидкодію. Після розбору ключових специфікацій смартфонів автори відеоролика порівняли швидкість запуску ідентичних додатків (включаючи мобільні ігри), реакції голосового асистента і роботи основної і фронтальної камер.

Смартфон OnePlus 7 Pro порівняли з iPhone Xs Max – дивіться відео

В результаті "вбивця флагманів" в більшості випробувань виявився швидшим новітньої моделі від Apple. Єдиними дисциплінами, в яких "яблучний" пристрій зміг нав'язати боротьбу супернику на Android, виявилися вимогливі ігри та розблокування по обличчю.

Основні переваги. OnePlus 7 Pro побудований на базі процесора Snapdragon 855 за підтримки до 12 ГБ оперативної пам'яті в максимальній конфігурації і накопичувача UFS 3.0 зі швидкістю читання до 1441 МБ / с і запису до 381 МБ / с.

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