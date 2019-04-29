Смартфон OnePlus 7 виглядатиме не так, як показували інсайдери: фото

Ми вже не одноразово бачили інсайдерські зображення нового вбивці флагманів OnePlus 7. На цих знімках майбутня новинка була оснащеною здвоєною вертикальною камерою. Дисплей мав каплеподібний виріз для фронтальної камери.

Як пише ixbt.com, смартфон OnePlus 7 засвітився у новому музичному відео індійської співачки Нехи Бхасін.

Відео опубліковане через сервіс OnePlus Playback. Як бачимо з відео, новинка виглядає не так, як очікувалося.

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Де була недостовірна інформація. Він справді отримав здвоєну основну камеру, але його екран не має каплевидного вирізу. Інженери використали технологію висувної камери, аби заховати фронталку.

OnePlus 7 не такий, як ми очікували

Також на кадрах не видно сканера відбитків пальців, тож можна припустити, що він буде вбудований в екран.

Дата анонсу. За попередніми даними, нового вбивцю флагманів OnePlus 7 офіційно представлять 14 травня.

OnePlus 7 представлять 14 травня

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