Смартфон OnePlus 7T представили офіційно: характеристики і ціна

Компанія OnePlus провела презентацію в Індії, в рамках якої анонсувала свій новий смартфон OnePlus 7T. Європейський анонс цього смартфона запланований на 10 жовтня.

Характеристики. Діагональ AMOLED-екрану нового OnePlus 7T становить склала 6,55 дюйма, а співвідношення сторін 20:9.

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Новинка працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus. В компанії заявляють, що лінійка OnePlus 7T зацікавить фанатів мобільного геймінга. Є підтримка 30-Вт зарядки і стереодинаміки.

Щодо камер, то основна має три модулі. Головний об’єктив має роздільну здатність у 48 Мп. Також є дотаткові ультраширокий і телефото об’єктиви.

OnePlus 7T доступний на індійському ринку

Виробник обіцяє, що смартфон робить дуже вдалі макро-фотографії. Також пристрій оснащений фірмовою технологією нічної зйомки. При цьому зараз знімати в умовах поганої освітленості можна і на ультраширокий об’єктив.

Plus 7T стане першим смартфоном, який отримає «із коробки» операційну систему Android 10. Вона буде працювати з фірмовою оболонкою OxygenOS.

Ціна

Вартість смартфона з 8 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 ГБ у Індії складе 37 999 рупій (535 доларів або 13 400 гривень); Модель із вбудованим накопичувачем 256 ГБ оцінена у 39 999 рупій (563 долара або 14 тисяч гривень).

Та це ціна на індійському ринку. Скільки новинка буде коштувати у Європі — поки не повідомляють.

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