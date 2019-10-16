Смартфон OnePlus 7T рекламує Роберт Дауні-молодший: кумедний ролик

Нового "вбивцю флагманів" – смартфон OnePlus 7T – представили наприкінці вересня. Тож зараз рекламна кампанія нового продукту в самому розпалі. Для реклами OnePlus обрали знаменитого актора Роберта Дауні-молодшого, добре відомого у ролі "Залізної Людини".

Спочатку ролик оприлюднили у профілі актора в китайській соціальній мережі Weibo. Підозрюємо, що саме через цю рекламну співпрацю Дауні-молодшому довелось завести сторінку у китайській соцмережі.

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Про що ролик? Рекламне відео починається з того, Роберт Дауні-молодший на знімальному майданчику, але оголошують перерву і акторові пропонують зачекати кілька хвилин. Та нудьгувати Дауні-молодший не буде, адже має смартфон OnePlus 7T.

Дауні вмикає музику і починає танцювати. Навколишні спочатку знімають кумедні танці знаменитості, а потім усі охочі.

Роберт Дауні-молодший у рекламі OnePlus 7T: відео

Чим цікавий OnePlus 7T? Смартфон отримав найновіший топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Основна камера має три модулі. Головний об’єктив має роздільну здатність у 48 Мп. Також є додаткові ультраширокий і телефото об’єктиви. Зокрема, виробники обіцяють дуже вдалі макро-фото.

До речі, OnePlus 7T став першим смартфоном, який отримає "із коробки" операційну систему Android 10. Ціна новинки стартує від 535 доларів або 13 400 гривень.

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