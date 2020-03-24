Смартфон OnePlus 8 Pro засвітився на нових "живих" фото

Слідом за першими "шпигунськими" знімками неанонсованого смартфона OnePlus 8 Pro, в мережі з’явилися більш детальні зображення новинки. Витік повністю розкрив ключові особливості дизайну ґаджета.

Нові деталі про дизайн

Цікаво Неанонсований смартфон OnePlus 8 засвітився в руках Роберта Дауні-молодшого: фото

Свіжа інсайдерська фотографія чітко демонструє екран апарату з загнутими краями, мінімальними бічними рамками і порівняно невеликим "підборіддям". Отвір для фронталки розташований у верхньому лівому куті екрану.

На задній кришці пристрою розмістився модуль основної камери з трьома сенсорами і винесеним в бік допоміжним датчиком.



Нові знімки OnePlus 8 Pro

Інші характеристики смартфона

За наявною інформацією, OnePlus 8 Pro отримає 6,65-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Смартфону також приписують флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 50 Вт.

Дата презентації

Анонс оновленої лінійки смартфонів OnePlus, імовірно, відбудеться 15 квітня.

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