Смартфон OPPO Reno 3 показали на знімках: дизайн та характеристики

Під час презентації власної оболонки ColorOS 7 компанія OPPO анонсувала випуск нового смартфона – OPPO Reno 3. Існує ймовірність, що новинку вже зовсім скоро покажуть користувачам, адже пристрій вже пройшов сертифікацію в Китаї.

Разом із даними про сертифікацію в мережі з’явилися перші фото OPPO Reno 3 та його ключові характеристики, повідомляє GizChina.

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Дизайн смартфона

Як видно на знімках, у смартфона є краплевидний виріз під фронтальну камеру. Це здається досить дивним рішенням, так як у попередників була спливаюча камера у формі плавника.

Не виключено, що це одна з підверсій OPPO Reno 3, як було у випадку з Reno 2. Сканера відбитків пальців ніде не видно, тому цілком ймовірно, що його вбудували в екран. На задній панелі в кутку розташували основну камеру, яка в цій моделі представлена ​​чотирма модулями.

Основні характеристики

В описі пристрою йдеться, що він оснащений 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, 8-ядерним процесором (імовірно, новим Snapdragon 765 з підтримкою 5G), 8 ГБ оперативної пам'яті, акумулятором на 3 935 мАг і основною камерою з роздільною здатністю 48 Мп.

Дата презентації

Дата презентації Reno 3 поки не оголошена, але нещодавно OPPO опублікувала тизер безрамкового Reno 3 Pro 5G, що додатково вказує на швидкий анонс.

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