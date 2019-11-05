Смартфон Redmi K30 може залишитись без процесора Snapdragon: у чому причина

Раніше в мережі з’являлась інформація, що смартфон Redmi K30 отримає ще неанонсований процесор Snapdragon 735 із підтримкою 5G. Однак, із метою зниження ціни на новинку китайський вендор може використати чіп виробництва компанії MediaTek.

Що відомо про смартфон? Раніше глава Redmi Лю Вейбін заявив про плани компанії представити один з найдоступніших 5G-смартфонів на початку 2020 року, повідомляє TechRadar.

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Він також офіційно підтвердив, що майбутній Redmi K30 буде підтримувати мобільні мережі нового покоління.

Який процесор можуть використати та що про нього відомо? Як повідомляється, здешевлення Redmi K30 планують провести за рахунок використання процесора MediaTek замість більш дорогого чіпа від Qualcomm.



Redmi K30 представлять на початку 2020 року

MediaTek вже офіційно підтверджувала, що на початок 2020 року запланував випуск власного процесора з підтримкою мереж п'ятого покоління. Його також помітили в базі бенчмарка Geekbench, де новинка показала значні результати.

Не виключено, що Redmi K30 буде побудований на платформі від MediaTek, в той час як Pro-версія отримає процесор від Qualcomm.

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