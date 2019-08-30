Смартфон Redmi Note 8 Pro показали на відео: огляд новинки

Практично одразу після презентації смартфона Redmi Note 8 Pro на YouTube-каналі інсайдера Xiaomishka з'явилося відео із розпакуванням та коротким оглядом новинка. На відео видно не лише дизайн пристрою, але й особливості його конструкції та результати тестів в популярному бенчмарку.

Відеоролик чітко демонструє особливості конструкції моделі в білому кольорі корпусу з градієнтом.

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Особливості дизайну та конструкції. Модуль спалаху і датчик глибини не виступають над поверхнею задньої кришки смартфона. Екран ґаджета отримав краплевидний виріз для фронталки і порівняно тонке "підборіддя" в нижній частині. Сканер відбитків пальців моделі інтегрований в блок камер і демонструє високу швидкість реакції.

Камера. При використанні 64-мегапіксельного сенсора роздільна здатність знімків складає 9248х6936 точок – дрібні деталі на фотографіях можна розглянути навіть при значному наближенні.

Огляд Redmi Note 8 Pro – дивіться відео

Комплектація. У комплект пристрою входять блок живлення, кабель і силіконовий чохол.

Результати тестування. У бенчмарку AnTuTu смартфон на базі мобільної платформи MediaTek Helio G90T, судячи з відео, набрав 270 063 бали.

Інші характеристики, дата виходу та ціна. Нагадаємо, Redmi Note 8 Pro оснащений 6,53-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів з захисним покриттям Gorilla Glass 5, 6/8 ГБ оперативної пам'яті, акумулятором на 4500 мАг і модулем NFC.

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У продаж на території Китаю новинка надійде вже 3 вересня за ціною від 195 доларів (близько 5 700 гривень) в залежності від конфігурації.

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