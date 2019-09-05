Смартфон Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд

Наприкінці серпня компанія Xiaomi випустила ще один свій смартфон під брендом Redmi – Note 8 Pro. При цьому новинка тільки на цьому тижні надійшла в продаж і вже встигла поставити новий рекорд.

Як пише gagadget.com, лише за перший день продажів в Китаї було придбано 300 тисяч пристроїв. До речі, його попередник – Redmi Note 7 – у цей проміжок розійшовся тиражем у 100 тисяч. До теми: Смартфон Redmi Note 8 Pro представили офіційно: неймовірні характеристики та приємна ціна Чим цікавий. Redmi Note 8 Pro отримав 6,53-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю Full HD +. Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G90T c системою рідинного охолодження. Redmi Note 8 Pro встановив рекорд Ємність батареї складає 4 500 мАг. Також модель оснащена модулем NFC для безконтактного розрахунку смартфоном. Основна камера складається із чотирьох датчиків. Основний сенсор Samsung ISOCELL GW1 з роздільною здатністю 64 Мп доповнений 8-мегапіксельним модулем з ширококутною оптикою, 2-мегапіксельним макрооб'єктивом і датчиком глибини. Роздільна здатність сенсора фронтальної камери – 20 Мп. Ціна Модель із модифікацією пам’яті 6/64 ГБ оцінена у 195 доларів (близько 5 000 гривень) Версія на 6/128 ГБ коштує 223 доларів (близько 5 700 гривень); За модифікацію з 8/128 ГБ треба заплатити 251 долар (близько 6 400 гривень). Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно