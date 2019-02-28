Смартфон Samsung A90 отримає незвичну селфі-камеру

Новий смартфон від Samsung - A90 – отримає неординарну фронтальну камеру. Про це повідомив популярний інсайдер під ніком OnLeakes.

Посилаючись на джерела, OnLeakes запевнив, що Samsung A90 отримає висувну фронтальну камеру. Такою камерою оснащені смартфони Oppo Find X та Vivo NEX. Однак, камера у Samsung A90 буде не лише висуватись, але й обертатись.

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Для чого це потрібно. Така технологія зробить із фронталки одночасно і селфі і основну камеру. Також це дасть змогу зробити екран абсолютно безрамковим.

According to new and yet unconfirmed but seemingly reliable source, #Samsung #GalaxyA90 will come with a sliding and rotating camera system (kinda mix between Oppo Find X and Oppo N1 systems) which allows the camera to be used as front and rear camera depending its position... pic.twitter.com/A6NBRzFFvK — Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 лютого 2019 р.

Що ще відомо про Samsung A90. За чутками, Galaxy A90 отримає Super AMOLED-дисплей з оптичним сканером відбитків пальців. Новинка буде оснащена процесором від Qualcomm або Exynos (залежно від регіону). Наразі це усі подробиці. Ані дати презентації, ані ціни наразі не повідомляють.

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