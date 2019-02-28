Смартфон Samsung A90 отримає незвичну селфі-камеру

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Samsung працює над створенням A90
Samsung працює над створенням A90 / Фото з відкритих джерел

Новий смартфон від Samsung - A90 – отримає неординарну фронтальну камеру. Про це повідомив популярний інсайдер під ніком OnLeakes.

Посилаючись на джерела, OnLeakes запевнив, що Samsung A90 отримає висувну фронтальну камеру. Такою камерою оснащені смартфони Oppo Find X та Vivo NEX. Однак, камера у Samsung A90 буде не лише висуватись, але й обертатись.

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Для чого це потрібно. Така технологія зробить із фронталки одночасно і селфі і основну камеру. Також це дасть змогу зробити екран абсолютно безрамковим.

Що ще відомо про Samsung A90. За чутками, Galaxy A90 отримає Super AMOLED-дисплей з оптичним сканером відбитків пальців. Новинка буде оснащена процесором від Qualcomm або Exynos (залежно від регіону). Наразі це усі подробиці. Ані дати презентації, ані ціни наразі не повідомляють.

 

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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