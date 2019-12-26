Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 може отримати дисплей з революційно нового матеріалу

Смартфон Samsug Galaxy Fold часто критикують за пластиковий дисплей, який незручний у використанні і легко пошкоджується. Можливо, новий складний пристрій уникне цих проблем завдяки екрану з гнучкого скла.

Минулого тижня в мережі з'явилися знімки, які нібито демонструють новий гнучкий смартфон Samsung. Гаджет нагадує Galaxy S10, однак може складатися навпіл. Компанія на фотографії ніяк не відреагувала.

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"Жабка" від Samsung

Чутки про смартфон-жабку від Samsung розпустив відомий інсайдер під ніком Ice Universe. Він заявив, що пристрій отримає дисплей з ультратонкого скла. Свій висновок Ice Universe зробив на основі зображень екрана, який виглядає занадто гладким для пластикового і не має характерних зморшок на згині, повідомляє Engadget.

Революційний матеріал

Ідея створити гнучкий смартфон зі скляним екраном здається фантастичною, але теоретично її можна реалізувати. Можливо, Samsung вже працює над цим. Принаймні, компанія подала заявку на товарний знак "Samsung Ultra Thin Glass". Це добре відповідає ентузіазму, з яким компанія розвиває складні пристрої.

Скляний гнучкий дисплей стане важливим кроком у розвитку гнучких пристроїв. Він зробить їх більш міцними і приємними на дотик. За деякими даними Apple планує випустити гнучкий iPhone тільки після того, як гнучке скло набуде широкого застосування.

Варто зазначити, що припущення Ice Universe нерідко виявляються правдивими. Наприклад, він передбачив особливості розташування камери Huawei і управління жестами в Pixel 4. Проте, робити висновки на основі непідтверджених знімків, які можуть навіть не стосуватися нової моделі Samsung, передчасно.

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