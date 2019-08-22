Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G протестували на міцність: відео

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Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Note 10+

Популярний блогер-тестер JerryRigEverything випробував міцність новий флагманський смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. В своїй звичній манері він дряпав, тиснув та ламав смартфон.

Почав блогер зі стилуса – його зламали досить просто. Тому користувачам новинок від Samsung треба буде обережними з новинками.

До теми: Samsung Galaxy Note10 офіційно представили в Україні: фото, характеристики та ціна смартфона

Що стосується самого смартфона, то він виявився міцнішим, ніж очікував блогер. Galaxy Note 10+ 5G відмінно показав себе у тестах блогера JerryRigEverything.

Зокрема, у тесті на нагрівання екран-AMOLED відновився, при цьому зробив це досить швидко.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G пройшов тест на міцність: відео

Що ж стосується тесту на згинання, то тут теж Galaxy Note 10+ 5G показав себе дуже довго. Його складно зігнути, не те що зламати.

Galaxy Note 10+ в Україні. Версія із 5G на нашому ринку не буде доступна. При цьому моделі Galaxy Note 10 та Galaxy Note 10+ вже можна попередньо замовити. Офіційно у продаж новинки надійдуть 23 серпня. Вони будуть доступні в кольорах: срібне сяйво, чорне сяйво, біле сяйво, червоне сяйво.

Рекомендована роздрібна ціна Galaxy Note10 становитиме 31 999 гривень, Galaxy Note10+ – 35 999 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Теги: Новини Техно Техно Samsung Смартфони
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