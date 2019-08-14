Смартфон Samsung Galaxy Note 10+ став рекордсменом за швидкістю зарядки

Смартфон Samsung Galaxy Note 10+, який представили на початку серпня, комплектується блоком живлення потужністю 25 Вт. Завдяки цьому пристрій заряджається до 100% за рекордно короткий час.

Деталі тесту. Ресурс Gadgets порівняв Samsung Galaxy Note 10+ по швидкості зарядки з попередником і флагманами інших виробників.

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У тесті брали участь смартфони з різною ємністю акумулятора: Galaxy Note 10+ (4300 мАг), Galaxy Note 9 (4000 мАг) + блок живлення 15 Вт, OnePlus 7 Pro (4000 мАг) + блок живлення 30 Вт, iPhone XS Max (3174 мАг) + блок живлення 5 Вт.

Результати. В ході тестування час зарядки з 0% до 100% у смартфонів виявився таким:

• Samsung Galaxy Note 10+ – 1 година 5 хвилин

• OnePlus 7 Pro – 1 година 25 хвилин

• Samsung Galaxy Note9 – 1 година 54 хвилини

• iPhone XS Max – 2 години 3 хвилини

Незважаючи на те що у моделі OnePlus 7 Pro більш потужний блок живлення, Galaxy Note 10+ заповнює заряд швидше за рахунок алгоритму. Смартфон заряджається спершу на потужності в 25 Вт, а потім знижує її лише до 15 Вт.

Тест смартфонів на швидкість зарядки – дивіться відео

За запевненням Samsung, всього 30 хвилин підзарядки Galaxy Note 10+ досить для того, щоб працювати протягом дня.

Проведений тест це підтверджує: за півгодини смартфон встигає зарядитися до позначки в 60%. Технічно ж флагман підтримує зарядку потужністю аж до 45 Вт. Ось тільки такий блок живлення користувачеві доведеться купувати окремо.

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