Смартфон Samsung Galaxy S10 5G встановив неймовірний рекорд

Потрійна камера смартфона Samsung Galaxy S10+ не залишилась без уваги експертів DxOMark. Однак до рук фахівців потрапила ще одна новинка південнокорейської компанії – Samsung Galaxy S10 5G. Смартфон отримав чотири модулі основної камери і показав неймовірний результат в тестах.

Як повідомляє 4PDA, у версії Samsung Galaxy S10 з підтримкою мереж п'ятого покоління звичайний ширококутний модуль зі змінною діафрагмою, надширококутний з кутом огляду 123 градусів і сенсор з телеоб'єктивом доповнені ToF-датчиком для аналізу глибини різкості. На думку фахівців, знімає новинка помітно краще звичайних "десяток".

Читайте також: Проти законів фізики: Huawei P30 Pro отримала найкращу камеру на ринку

Після ретельного тестування камери Galaxy S10 5G в різних умовах фахівці DxOMark відзначили безліч плюсів при зйомці фото:

у більшості випадків точний баланс білого і приємна передача кольору;

точна цільова експозиція і хороший динамічний діапазон;

швидкий і точний автофокус;

якісний ефект боке з хорошим градієнтом розмиття;

невелика кількість шуму;

точна експозиція, нейтральний баланс білого і висока деталізація при використанні спалаху.



Фото на основну камеру Samsung Galaxy S10 5G



Як знімає камера Samsung Galaxy S10 5G



Портретний режим із використанням основного ширококутного модуля в Samsung Galaxy S10 5G



Фото при денному освітленні

Запис відео на Galaxy S10 5G в цілому сподобалася експертам. Серед переваг вони відзначили:

відмінну деталізацію як на вулиці, так і в приміщенні;

точний баланс білого і приємну передачу кольору;

точну експозицію як на вулиці, так і в приміщенні;

швидкий і точний автофокус;

ефективну стабілізацію при зйомці з рук;

запис в 4K виставлений ​​в налаштуваннях за замовчуванням.



Зум в Samsung Galaxy S10 5G

В цілому Galaxy S10 5G показав себе в наших тестах трохи краще, ніж чудовий Galaxy S10 +. Перехід Samsung до роздільної здатності 4K за замовчуванням для зйомки відео і зручне перемикання телеоб'єктива для створення ефекту боке в портретному режимі дають 5G-версії додаткові 3 очка, щоб поставити її на перше місце серед всіх наших протестованих мобільних пристроїв,

– відзначили експерти DxOMark.



Результати тестування Samsung Galaxy S10 5G

Окрім того, Samsung Galaxy S10 5G став першим смартфоном в рейтингу DxOMark, який набрав за зйомку відео 100 балів. За фото він отримав 117 балів, а середня оцінка в загальному рейтингу склала 112, що ставить його на перше місце поряд з Huawei P30 Pro.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно