Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорівся у власника: деталі
Топова версія флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 з підтримкою 5G загорілася у власника. Як стверджує користувач, халепа трапилась всього на шостий день використання.
Як пише Venture Beat, Samsung заявляє, що смартфон загорівся з вини власника.
Інцидент трапився на батьківщині флагмана у Південній Кореї. Як розповів власник, смартфон охопив вогонь "без видимої на те причини".
Читайте також: Смартфон від Xiaomi вибухнув біля користувача
Він розповів, що у той момент пристрій лежав на столі. Далі користувач відчув запах гару і незабаром смартфон охопив дим.
У Samsung своєї вини не визнають
Що кажуть у Samsung. У компанії факт загоряння не спростовують. При цьому своєї вини не визнають. Постраждалий вимагав у компанії безкоштовний обмін смартфона за 1200 доларів, але у Samsung це прохання відмовили.
Займання могло викликати зовнішній вплив на смартфон,
– заявили у Samsung.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно