Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорівся у власника: деталі

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Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорівся
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорівся

Топова версія флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 з підтримкою 5G загорілася у власника. Як стверджує користувач, халепа трапилась всього на шостий день використання.

Як пише Venture Beat, Samsung заявляє, що смартфон загорівся з вини власника.

Інцидент трапився на батьківщині флагмана у Південній Кореї. Як розповів власник, смартфон охопив вогонь "без видимої на те причини".

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Він розповів, що у той момент пристрій лежав на столі. Далі користувач відчув запах гару і незабаром смартфон охопив дим.

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорівся

 У Samsung своєї вини не визнають 

Що кажуть у Samsung. У компанії факт загоряння не спростовують. При цьому своєї вини не визнають. Постраждалий вимагав у компанії безкоштовний обмін смартфона за 1200 доларів, але у Samsung це прохання відмовили.

Займання могло викликати зовнішній вплив на смартфон,
– заявили у Samsung.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung Samsung Galaxy S10
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