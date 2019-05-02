Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорівся у власника: деталі

Топова версія флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 з підтримкою 5G загорілася у власника. Як стверджує користувач, халепа трапилась всього на шостий день використання.

Як пише Venture Beat, Samsung заявляє, що смартфон загорівся з вини власника.

Інцидент трапився на батьківщині флагмана у Південній Кореї. Як розповів власник, смартфон охопив вогонь "без видимої на те причини".

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Він розповів, що у той момент пристрій лежав на столі. Далі користувач відчув запах гару і незабаром смартфон охопив дим.

У Samsung своєї вини не визнають

Що кажуть у Samsung. У компанії факт загоряння не спростовують. При цьому своєї вини не визнають. Постраждалий вимагав у компанії безкоштовний обмін смартфона за 1200 доларів, але у Samsung це прохання відмовили.

Займання могло викликати зовнішній вплив на смартфон,

– заявили у Samsung.

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