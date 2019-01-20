Смартфон Samsung Galaxy S10 протестували на продуктивність

До офіційного анонсу смартфонів Samsung Galaxy S10 залишилося близько місяця, тому в мережі з'являється дедалі більше інформації щодо новинок. Нещодавно модель SM-G973N, яка побудована на базі процесора Exynos 9820 помітили у базі даних популярного бенчмарка Geekbench.

Про це повідомляє GSMArena.

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Нових характеристик смартфона сайт Geekbench не розкрив, так як основні специфікації майбутньої новинки і так вже відомі завдяки численним інформаційним витокам. Набагато цікавіше результат, який Galaxy S10 показав в синтетичному тесті.



Результати тестів Samsung Galaxy S10

В багатоядерному режимі тестування флагманський апарат Samsung c Exynos 9820 набрав 9570 очок, в одноядерному показник його швидкодії виявився 4382 балів. Проте такий результат поступається результату торішнього Apple A12 Bionic, що став основою iPhone Xs, Xs Max та Xr і набрав в цьому режимі майже 4800 очок.



Концепти смартфонів Samsung Galaxy S10

А ось в багатоядерному тесті Exynos 9820 виявився слабшим за Snapdragon 855, який отримав оцінку 11 185. Щоправда, обидва з величезним відставанням програють Apple A12, продуктивність якого при залученні всіх ядер лише трохи не дотягує до 18 000 балів.

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