Смартфон Samsung Galaxy S10 протестували на продуктивність

200 Читать новость на русском
Ймовірний дизайн Samsung Galaxy S10
Ймовірний дизайн Samsung Galaxy S10 / Фото з вільних джерел

До офіційного анонсу смартфонів Samsung Galaxy S10 залишилося близько місяця, тому в мережі з'являється дедалі більше інформації щодо новинок. Нещодавно модель SM-G973N, яка побудована на базі процесора Exynos 9820 помітили у базі даних популярного бенчмарка Geekbench.

Про це повідомляє GSMArena.

Читайте також: Виглядає ефектно: перші "живі" фото Samsung Galaxy S10 Plus опублікували в мережі

Нових характеристик смартфона сайт Geekbench не розкрив, так як основні специфікації майбутньої новинки і так вже відомі завдяки численним інформаційним витокам. Набагато цікавіше результат, який Galaxy S10 показав в синтетичному тесті.

Samsung Galaxy S10
Результати тестів Samsung Galaxy S10

В багатоядерному режимі тестування флагманський апарат Samsung c Exynos 9820 набрав 9570 очок, в одноядерному показник його швидкодії виявився 4382 балів. Проте такий результат поступається результату торішнього Apple A12 Bionic, що став основою iPhone Xs, Xs Max та Xr і набрав в цьому режимі майже 4800 очок.

Samsung Galaxy S10
Концепти смартфонів Samsung Galaxy S10

А ось в багатоядерному тесті Exynos 9820 виявився слабшим за Snapdragon 855, який отримав оцінку 11 185. Щоправда, обидва з величезним відставанням програють Apple A12, продуктивність якого при залученні всіх ядер лише трохи не дотягує до 18 000 балів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
19 січня 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
Анастасія Можаровська 697
Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
19 січня 18:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
Анастасія Можаровська 1852
Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
19 січня 16:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
Євгенія Мазур 1455
Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
18 січня 17:58 Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?
872
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
14 січня 21:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
3636
Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
13 січня 20:07 Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
1855
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук