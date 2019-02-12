Смартфон Samsung Galaxy S10 отримає неочікуваний яскравий колір: фото

Схоже випустивши смартфон iPhone Xr компанія Apple задала новий тренд на яскраві кольори для телефонів. Адже все більше виробників вирішили розбавити палітру стриманих кольорів яскравими девайсами.

Так, раніше Техно 24 повідомляв, що майбутня бюджетна новинка Samsung Galaxy S10e отримає насичений жовтий колір.

Як пише mobilecryptotech, довгоочікуваний флагман Samsung Galaxy S10 можна буде побачити і в яскравому червоному градієнтному корпусі. Треба зауважити, що виглядає смартфон дуже ефектно.

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Окрім того, топова модель Samsung Galaxy S10 + отримає преміальний варіант у керамічному білому та чорному корпусі.

Samsung Galaxy S10 у червоному кольорі

Що відомо про Samsung Galaxy S10. Ключовою відмінністю Samsung Galaxy S10 від попередників стала форма корпусу. Порівняно з Galaxy S9 новий телефон отримав округлені кути.

Топова версія Galaxy S10 + отримає діагональ 6,4 дюйма та одразу 5 модулів камери: 3 датчики основної та два – фронтальної. Інші дві моделі матимуть одинарну селфі-камеру, при цьому Galaxy S10 теж буде оснащена потрійною основною камерою, а наймолодша версія матиме лише 2 модулі на тильній стороні. Усі три моделі Samsung Galaxy S10 отримають роз'єм 3,5 мм для навушників.

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