Смартфон Samsung Galaxy S10 перевірили на міцність: відео

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / Android Central

Нові флагманські смартфони Samsung Galaxy S10 встигли вже не лише розібрати, але й випробували на міцність. Відомий техноблогер Зак Нільсон провів фірмове тестування на міцність та надійність новинок.

Як повідомляє 4PDA, найцікавішим стало випробування нового ультразвукового сканера відбитків пальців, вбудованого під дисплей.

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Випробування смартфона. У Samsung Galaxy S10 спереду і ззаду використовується загартоване скло Corning Gorilla Glass 6, яке дряпається так само, як і в попередніх поколіннях. Помітні сліди починають з'являтися від інструменту зі ступенем твердості №6.

Корпус смартфона, включаючи гібридний лоток для SIM-карт і кнопки, виконаний з міцного алюмінію. При спробі зігнути пристрій у блогера нічого не вийшло, як би він не старався: ґаджет залишився рівним, а скло – цілими.

Випробування Samsung Galaxy S10 на міцність – дивіться відео

Випробування сканера відбитків пальців. На відміну від оптичного, ультразвуковий сканер створює 3D-модель відбитка пальця. Тому цей метод більш надійний і здатний працювати навіть в тому випадку, якщо палець мокрий або брудний.

Коли на екрані з'являються невеликі подряпини, на роботу сканера це ніяк не впливає. Але коли пошкодження стають більш критичними або ж дисплей тріскається, відбиток більше не зчитується.

Що відомо про Samsung Galaxy S10? Південнокорейський виробник представив нові смартфони 20 лютого. Samsung Galaxy S10 отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2K +. Працює новинка на фірмовому процесорі Exynos 9820 або Qualcomm Snapdragon 855 залежно від регіону продажів. Селфі-камера має роздільну здатність 10 Мп, основна камера представлена потрійним сенсором: 12-мегапіксельний ширококутний модуль, 12-мегапіксельний телефотомодуль та ультраширококутний модуль на 19 Мп. Samsung Galaxy S10 надійдуть у продаж вже 8 березня.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
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