Скільки смартфон Samsung Galaxy S10+ буде коштувати в Україні

Нову лінійку флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10 офіційно презентували 20 лютого. Вже наступного дня новинка стала доступною для попереднього замовлення на українському ринку.

Ціна в Україні. На сайтах українських рітейлерів вказана вартість Samsung Galaxy S10 + для попереднього замовлення.

Модель версії з 128 ГБ пам’яті оцінена у 32 999 гривень; Версія в керамічному корпусі та із 512 ГБ сховища коштує 41 999 гривень.

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До прикладу, минулорічні флагмани від Apple iPhone Xs і Xs Max з 64 ГБ пам’яті на українському ринку можна за 33 999 гривень. Ціна на моделі з 512 ГБ стартує від 43 999 гривень.

Samsung Galaxy S10+ можна попередньо замовити на сайті

Подарунок за покупку. Як і у випадку з Samsung Galaxy S10e, покупці, що придбають новинку за попереднім замовленням, отримають у подарунок нові бездротові навушники Galaxy Buds.

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Старт продажу. Як свідчать сайти ритейлетів, акція із подарунком буде діяти до 7 березня. Тож очевидно, новинка надійде у продаж 8 березня. Саме в цей день запланований початок продажів у всьому світі.

Купуючи Samsung Galaxy S10+ можна отримати подарунок

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