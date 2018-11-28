Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus вразив продуктивністю

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Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus вразив продуктивністю
Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus вразив продуктивністю / BGR.com

Слідом за витоком специфікацій флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 в мережі з’явилися перші результати тестів Galaxy S10 Plus в AnTuTu. До слова новинка показала вражаючий результат в бенчмарку.

Про це повідомляє Mysmartprice.

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В ході випробувань новинка на базі процесора Exynos 9820 змогла набрати 325 076 балів, обійшовши таких іменитих суперників, як Huawei Mate 20 Pro, який працює на процесорі Kirin 980 і Xiaomi Black Shark із Snapdragon 845. Їх результат склав 311 840 і 301 757 очок відповідно.

Поступився S10 Plus лише неназваному інженерному зразку на базі Snapdragon 8150, який раніше зміг встановити рекорд продуктивності серед Android-пристроїв з показником в 362 292 бали.

Samsung Galaxy S10
Ймовірний дизайн Samsung Galaxy S10

Згідно з даними AnTuTu, тактова частота CPU ґаджета з артикулом SM-G975F становить 2,7 ГГц. Пристрій одержав графічний чіп Mali-G76, 6 ГБ оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 128 ГБ і дисплей з роздільною здатністю 2280 x 1080 пікселів. Тестування проводилося під управлінням Android 9.0 Pie.

Samsung Galaxy S10
Результати тестів Samsung Galaxy S10 Plus

Відзначимо, анонс всіх модифікацій серії Samsung Galaxy S10 очікується в першому кварталі 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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