Смартфон Samsung Galaxy S10 plus з’явився на фото у робочому стані

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Samsung Galaxy S10 plus з’явився на фото
Samsung Galaxy S10 plus з’явився на фото / Фото з відкритих джерел

Про майбутню новинку від Samsung, що отримає назву Galaxy S10 plus, було чимало інформації. Тепер у мережу потрапив ще один витік – фото флагмана у робочому стані із увімкненим екраном.

Про це пише ilenta.com.

Як свідчить фото, Samsung Galaxy S10 + має увімкнений дисплей з відкритою панеллю налаштувань. Завдяки цьому, можна добре помітити, що рамки його дисплея насправді стануть максимально тонкими.

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Більш того, у верхній рамці помітні два датчики фронтальної камери.

Samsung Galaxy S10 plus

Samsung Galaxy S10 plus у робочому стані 

Однак, це фото відрізняється від недавнього витоку. Тож не можна виключати, що котрись із знімків є підробкою.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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