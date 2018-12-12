Смартфон Samsung Galaxy S10 plus з’явився на фото у робочому стані
Про майбутню новинку від Samsung, що отримає назву Galaxy S10 plus, було чимало інформації. Тепер у мережу потрапив ще один витік – фото флагмана у робочому стані із увімкненим екраном.
Про це пише ilenta.com.
Як свідчить фото, Samsung Galaxy S10 + має увімкнений дисплей з відкритою панеллю налаштувань. Завдяки цьому, можна добре помітити, що рамки його дисплея насправді стануть максимально тонкими.
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Більш того, у верхній рамці помітні два датчики фронтальної камери.
Samsung Galaxy S10 plus у робочому стані
Однак, це фото відрізняється від недавнього витоку. Тож не можна виключати, що котрись із знімків є підробкою.
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