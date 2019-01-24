Смартфон Samsung Galaxy S10 показали на "живих" фото
До презентації нових смартфонів від Samsung – Galaxy S10 та Galaxy S10 + – залишилось близько місяця (його представлять 20 лютого). Та вже зараз в мережі з’явились живі фото, на яких флагман можна роздивитись з усіх боків.
Знімки опублікувало видання allaboutsamsung.de. На фото нові флагмани бачимо в увімкненому режимі.
Чим цінні знімки
Ці фото підтверджують багато витоків. Зокрема, Galaxy S10 та Galaxy S10 + відрізняються розмірами – топова версія отримає діагональ 6,4 дюйма, а розмір версії Galaxy S10 становитиме 6,1 дюйма.
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Також моделі відрізняються кількістю модулів у фронтальній камері. У звичайній Galaxy S10 селфі-камера одномодульна, у той час Galaxy S10 + отримає два датчики. Основна камера в обох моделях потрійна.
Galaxy S10 + отримає подвійну селфі-камеру
На одному із знімків також видно, що обидва смартфони зберегли роз'єм для навушників, а також отримали роз'єм USB-C для зарядки і передачі даних. Також раніше було відомо, що новинки працюватимуть на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855.
За попередніми даними, новинки представлять 20 лютого.
Galaxy S10 та Galaxy S10 + представлять 20 лютого
Galaxy S10 та Galaxy S10 + зберегли роз'єм для навушників
Ціна Galaxy S10 та Galaxy S10 +
- Samsung Galaxy S10 6/128 ГБ – 1 056 доларів (близько 29 500 гривень)
- Samsung Galaxy S10 8/512 ГБ – 1 340 доларів (близько 37 500 гривень)
- Samsung Galaxy S10 Plus 6/128 ГБ – 1 193 доларів (близько 33 400 гривень)
- Samsung Galaxy S10 Plus 8/512 ГБ – 1 477 доларів (близько 41 300 гривень)
- Samsung Galaxy S10 Plus 12 ГБ / 1 ТБ – 1 818 доларів (близько 50 800 гривень)
Galaxy S10 та Galaxy S10 + відрізняються розміром
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