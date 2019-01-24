Смартфон Samsung Galaxy S10 показали на "живих" фото

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Samsung Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus: фото, ціна, дата виходу
Samsung Galaxy S10: фото / allaboutsamsung.de

До презентації нових смартфонів від Samsung – Galaxy S10 та Galaxy S10 + – залишилось близько місяця (його представлять 20 лютого). Та вже зараз в мережі з’явились живі фото, на яких флагман можна роздивитись з усіх боків.

Знімки опублікувало видання allaboutsamsung.de. На фото нові флагмани бачимо в увімкненому режимі.

Чим цінні знімки 

Ці фото підтверджують багато витоків. Зокрема, Galaxy S10 та Galaxy S10 + відрізняються розмірами – топова версія отримає діагональ 6,4 дюйма, а розмір версії Galaxy S10 становитиме 6,1 дюйма.

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Також моделі відрізняються кількістю модулів у фронтальній камері. У звичайній Galaxy S10 селфі-камера одномодульна, у той час Galaxy S10 + отримає два датчики. Основна камера в обох моделях потрійна.

Galaxy S10 та Galaxy S10 +

Galaxy S10 + отримає подвійну селфі-камеру 

На одному із знімків також видно, що обидва смартфони зберегли роз'єм для навушників, а також отримали роз'єм USB-C для зарядки і передачі даних. Також раніше було відомо, що новинки працюватимуть на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855.

За попередніми даними, новинки представлять 20 лютого.

Galaxy S10 та Galaxy S10 +

Galaxy S10 та Galaxy S10 + представлять 20 лютого

Galaxy S10 та Galaxy S10 +

Galaxy S10 та Galaxy S10 + зберегли роз'єм для навушників 

Ціна Galaxy S10 та Galaxy S10 +

  1. Samsung Galaxy S10 6/128 ГБ – 1 056 доларів (близько 29 500 гривень)
  2. Samsung Galaxy S10 8/512 ГБ – 1 340 доларів (близько 37 500 гривень)
  3. Samsung Galaxy S10 Plus 6/128 ГБ – 1 193 доларів (близько 33 400 гривень)
  4. Samsung Galaxy S10 Plus 8/512 ГБ – 1 477 доларів (близько 41 300 гривень)
  5. Samsung Galaxy S10 Plus 12 ГБ / 1 ТБ – 1 818 доларів (близько 50 800 гривень)

Galaxy S10 та Galaxy S10 +

Galaxy S10 та Galaxy S10 + відрізняються розміром 

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Теги: Техно Смартфони Samsung Galaxy S10 Samsung
Джерело: Техно
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