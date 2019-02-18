Смартфон Samsung Galaxy S10+ з'явився у першому відеоогляді

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Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10+

Компанія Samsung вже за кілька днів представить свій новий флагманський смартфон Samsung Galaxy S10+. Та вже зараз в мережі з'явилось перше відео з оглядом новинки.

Цікаво, що цей ролик дуже швидко видалили, однак глядачі встигли зробити копії, тож частина огляду досі доступна в інтернеті.

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Що прояснило відео

Опублікований ролик доводить кілька характеристик, які раніше були відомі із витоків. Зокрема, підтвердився розмір смартфонів Galaxy S10 і S10+: - 6,1 та 6,4 дюймів відповідно. Фронтальна камера топової версії має два модулі, а у Galaxy S10 вона буде одинарна.

Сканер відбитка інженери вбудували у дисплей.

Samsung Galaxy S10+:  перший відеоогляд

Також у ролику можна побачити одну із фішок Samsung Galaxy S10+ – функцію зворотної зарядки. На кадрах бачимо, як заряджають безпровідні навушники Galaxy Buds, а також iPhone Xs Max.

Офіційна презентація Samsung Galaxy S10+ запланована на 20 лютого.

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Теги: Техно Samsung Смартфони Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
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