Смартфон Samsung Galaxy S8 врятував життя 20 людей

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Смартфон Samsung Galaxy S8
Смартфон Samsung Galaxy S8 / citrus.ua

Під час аварії в морі біля Філіппін близько 20 людей опинились в смертельній небезпеці. Одного із користувачів був смартфон Samsung Galaxy S8. Він “вижив” після занурення у воду і допоміг викликати допомогу.

Як сказано на офіційному сайті Samsung, човен з 16 іноземними дайверами і чотирма громадянами Філіппін перекинувся під час екскурсії. Приблизно через 30 хвилин після того, як човен перекинувся, пасажири змогли покликати на допомогу. Всім вдалось повернутися на берег.

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"Я дуже сподіваюся, що моя подяка може бути надана інженерній команді. Чесно кажучи, це дійсно врятувало нас усіх. Тільки мій S8 зміг підключитися до мережі. Він залишався живим набагато довше, ніж я думав, і це дійсно мало значення", – сказав врятований хлопець.

Цікаво, що Galaxy S8 сертифікований як водостійкий пристрій у прісній воді і терміном не довше 30 хвилин. Тобто той факт, зо смартфон пережив занурення у солону воду — велика удача.

Смартфони Galaxy також дають змогу користувачам відправляти повідомлення SOS призначеним екстреним контактам, включивши функцію "Надіслати повідомлення SOS".

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Теги: Новини Техно Техно Samsung Смартфони
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