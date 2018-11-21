Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна

21 листопада компанія Huawei презентувала свій новий смартфон Honor 10 Lite. Це спрощена версія флагмана Honor 10. При цьому коштує новинка майже вдвічі дешевша за старшу версію.

Дизайн Honor 10 Lite

Смартфон отримав безрамковий дисплей із краплеподібним вирізом вгорі екрану. Основна камера має два модулі, які розміщені вертикально. На задній панелі також розташований сканер відбитків пальців.

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Пристрій отримав IPS-дисплей з діагоналлю 6,21 дюйма та роздільною здатністю Full HD + (2340 x 1080 пікселів). Співвідношення сторін екрану становить – 19,5: 9. Пристрій можна придбати у чорному, білому, а також градієнтних синьому і червоному кольорах.

Honor 10 Lite – молодша версія флагмана Honor 10

Характеристики Honor 10 Lite

Новинка працює на 8-ядерному процесорі Kirin 710 у парі з 4 або 6 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. При цьому флеш-пам'ять можна розширити за допомогою microSD до 256 ГБ.

Основна камера подвійна. Роздільна здатність модулів – 13 та 2 Мп, а фронтальна –на 24 Мп. Вона працює на базі штучного інтелекту.

Доступні 4 варіанти кольору

Ємність акумулятора становить 3400 мАг.

Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з оболонкою EMUI 9.

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Ціна Honor 10 Lite

Базова версія смартфона (4 + 64 ГБ) коштує 201 долар (5 600 гривень); Модифікація з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 244 долари (6 800 гривень); Модель із 6 + 128 ГБ пам’яті коштує 273 долари (7 600 гривень)

Новинка надійде у продаж 22 листопада.

Ціни стартують від 200 доларів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,21 дюйма

Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,21 дюйма Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів Процесор Kirin 710

Kirin 710 Відеопроцесор Mali-G51 MP4

Mali-G51 MP4 Пам'ять Оперативна: 4/6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4/6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 13 + 2 МП

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 13 + 2 МП ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операційна системаAndroid 9 Pie з прошивкою EMUI 9

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