Смартфон Sony Xperia 1 II представили офіційно: характеристики

Компанія Sony офіційно представила свій новий флагманський смартфон Xperia 1 II. Презентація відбулася в рамках онлайн трансляції, яку японський вендор провів на своєму YouTube-каналі.

Основні характеристики

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Новинка отримала 6,5-дюймовий 4K HDR OLED-дисплей 21: 9, як у торішнього флагмана. Таке рішення має низку переваг: під час веб-серфінгу на екрані відображається більше інформації, а працювати із двома додатками одночасно ще зручніше.



Sony Xperia 1 II

Працює новий смартфон на базі флагманського процесора Snapdragon 865. Xperia 1 II отримав 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудований накомпичувач на 256 ГБ. Виробник також збільшив об’єм акумулятора, порівняно з торішньою моделлю, тепер він на 4 000 мАг. Сканер відбитків пальців розмістили на бічній панелі. А на фронтальній панелі розмістили стериодинаміки.

Окрім того, як і всі покоління флагманських пристроїв Sony Xperia 1 II отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

Смартфон отримав 5G модем із можливістю роботи в мережах 6 ГГц. У Європі підключення 5G буде здійснюватися модемом Qualcomm X55.

Презентація смартфона Sony Xperia 1 II – дивіться відео

Камери

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Тоді, коли більшість виробників обладнують свої смартфони 108-мегапіксельними модулями камери, Sony вирішили обмежитися трьома сенсорами на 12 Мп. Однак, камери флагмана отримали низку покращень, якими раніше могли похизуватися хіба що фотоапарати Sony лінійки Alpha.

Смартфон підтримує зйомку до 20 кадрів в секунду в режимі серійної зйомки (вперше для смартфона, за даними Sony).

Також він отримав можливість обчислювати AF / AE зі швидкістю до 60 разів на секунду.

Автофокус відстеження очей залишився з минулого року, однак зараз працює навіть, коли в кадрі є тварини.

Sony каже, що цього року автофокусування камери охоплює 70 відсотків кадру.

Sony також представила новий додаток Photo Pro, який приєднується до програми Cinema Pro, що дебютувала у 2019 році. Метою додатку є надати користувачам більше ручного контролю над фотографією, що, як стверджує Sony, є подібним інтерфейсом до фотокамери зі змінними об'єктивами.



Sony Xperia 1 II

Звичайно, користувачі також зможуть робити фотографії, використовуючи більш типовий інтерфейс камери для смартфонів.

Що стосується обладнання камери, у смартфона є три модулі основної камери та 3D-датчик iToF, який допомагає фокусуватись. Всі три камери оснащені 12-мегапіксельними датчиками, аналогічно iPhone 11 Pro.

Харктеристики модулів камери:

12 Мп (Sony IMX555, 1/2,6")

12 Мп (1/1,7", OIS)

12 Мп (1/3,4", OIS, триразовий оптичний зум)

датчик iToF

На передній панелі розташована 8-мегапіксельна селфі-камера.



Sony Xperia 1 II отримав потрійний модуль камери

Якщо користувач частіше знімає відео, а не фото, новий пристрій Sony збільшує максимальну частоту кадрів для 4K запису до 60 кадрів в секунду та 120 кадрів в секунду для 2K відео. Sony також каже, що смартфон покращив запис звуку, завдяки його здатності фільтрувати шум вітру.

Звук

Що стосується звуку, Sony оголосила, що Xperia 1 II є першим у світі смартфоном із вбудованим декодуванням 360 Reality Audio, новим аудіоформатом, який Sony запустила минулої осені . Це об’єктний просторовий аудіо формат, завдяки якому здається, що звук надходить з усіх сторін.

Новий стандарт роботи з 5G

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Токож японський вирробник представив версію Sony Xperia Pro. Головною особливістю пристрою стара робота в мережі 5G mmWave. Особливість цієї технології в більшій швидкості передачі даних.

Термін mmWave позначає конкретну частину радіочастотного спектру між 24 ГГц і 100 ГГц, які мають дуже коротку довжину хвилі. Цей розділ спектру майже не використовується, тому технологія mmWave має на меті значно збільшити кількість доступної пропускної здатності. Нижчі частоти сильніше перевантажені телевізійними та радіосигналами, а також поточними мережами 4G LTE, які зазвичай сягають між 800 і 3000 МГц.



Sony Xperia 1 II надійде в продаж навесні

Ще одна перевага цієї короткої довжини хвилі полягає в тому, що вона може передавати дані ще швидше, хоча відстань її передачі коротша.

Дата виходу та ціна

Смартфони надійдуть в продаж вже навесні. Однак ціну пристроїв на презентації не повідомили.

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