Смартфон Sony Xperia 2 вийде із двома дисплеями

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Смартфон Sony Xperia 2 вийде із двома дисплеями

Лише нещодавно компанія Sony представила свій оновлений флагманський смартфон Xperia 1. Одразу після презентації новинки в мережі почали з'являтися перші чутки щодо наступного флагмана компанії.

Особливості новинки. Портал AndroidHeadlines з посиланням на японський ресурс Sumahoinfo повідомляє, що Sony Xperia 2 може дебютувати одразу в двох варіантах. Головна відмінність між пристроями – тип матриці: IPS або OLED.

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Основні характеристики. Джерело також повідомляє, що Sony Xperia 2 отримає 6-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 21: 9, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також акумулятор ємністю 3200 мАг. Окрім того, смартфону приписують потрійну тильну камеру, інші специфікації невідомі.

Дата анонсу. Очікується, що анонс Sony Xperia 2 відбудеться в третьому кварталі 2019 року. Ймовірно, захід проведуть в рамках виставки IFA 2019, яка пройде з 6 до 11 вересня в Берліні.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Sony
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