Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium представили ще навесні 2018 року. Проте новинка і зараз може похизуватися високою продуктивністю та якістю знімків, зроблених на основну подвійну камеру.

До наших рук потрапив флагманський преміальний смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. Тож які преваги та недоліки має пристрій розбиралися журналісти Техно 24.

Дизайн

На виставці MWC 2018 компанія Sony вперше вирішила змінити вже всім знайомий дизайн OmniBalance. До слова, саме за прямокутним дизайном довгий час можна було впізнати смартфони японського виробника. Однак, починаючи із Xperia XZ2 всі флагманські смартфони компанії виконані в дизайні Ambient Flow.

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Sony Xperia XZ2 Premium отримав 5,8-дюймовий дисплей



Sony Xperia XZ2 Premium має стереодинаміки

Корпус. Корпус пристрою має дещо вигнуту задню панель, завдяки такій формі вона добре поміщається в руці. І навіть не зважаючи на значні розміри (158 х 80 х 11,9 міліметра) ним легко користувалися однією рукою (дотягнутися до "шторки" стану можна без зусиль і не потрібно змінювати його положення у руці). Вага смартфону значні 236 грамів, що дуже відчувається при використанні. І якщо у вас смартфон частенько випадає з рук і падає на обличчя, то можна поставить собі синець під оком.



Сканер відбитків пальців розташований на задній панелі

Диспелей. Передню панель займає 5,8-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю 4К HDR ( 2160 x 3840 точок) та стандартним співвідношенням сторін 16:9. Окрім того екран прикритий загартованим склом Gorilla Glass 5 із 2,5D-ефектом. Тож просто подряпати новинку не так вже й легко. Якщо ви навмисно не драпатимете його ключами чи іншими гострими предметами, він довго прослужить вам "вірою та правдою".



Sony Xperia XZ2 Premium має скляну задню кришку

До того ж, новинка від Sony захищена від пороху та вологи за стандартами IP67/68. Тобто його можна занурювати у воду, але з цим варто бути обережним.



На задній панелі Sony Xperia XZ2 Premium добре видно відбитки пальців

Задня панель. На задній панелі розмістився подвійний модуль камери та сканер відбитків пальців. Виготовлений корпус із металу, проте задня кришка скляна (для забезпечення бездротової зарядки). Тут же виникає головний і чи не єдиний недолік смартфона – на задній панелі чітко видно відбитки пальців і маститься дуже легко. Також сканер відбитків пальців розташований трохи не зручно: можна легко промахнутися і залишити відбитки на модулі камери.



Sony Xperia XZ2 Premium отримав подвійну основну камеру

Інше. Sony Xperia XZ2 Premium також позбувся звичного 3,5-міліметрового аудіороз’єму під навушники, тому якщо ви прихильник дротових навушників, то доведеться придбати перехідник або ж і зовсім від них відмовитись на користь bluetooth-гарнітури.

Основні характеристики

В смартфон вбудували 8-ядерний процесор із тактовою частотою 2,7 Ггц та 1,7 Ггц Qualcomm Snapdragon 845 та графічний чіп Adreno 630. Поставлятиметься Xperia XZ2 Premium із оперативною пам’яттю на 6 ГБ та вбудованою – 64 ГБ. Цього цілком достатньо аби запустити на телефоні PUBG або Asphalt 9. Ігри запускаються швидко та не "лагають". Картинка плавна і без підвисань.

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Відповідно під час звичайного веб-серфінгу смартфон показує себе найкращим чином.

Батареї на 3 540 мАг вистачає на добу нормальної робити (з увімкненим Wi-Fi). Щоправда якщо запускати ресурсомісткі ігри, то Xperia XZ2 Premium не може похизуватися надзвичайною автономністю.

Компанія також покращила відтворення звуку на власних смартфонах. В Xperia XZ2 Premium вбудували стереодинаміки S-Force Front Surround із підтримкою LDAC, DSEE HX, aptX.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XZ2 Premium Дисплей Діагональ: 5,8 дюйма

Тип: IPS

Роздільна здатність: 3840 x 2160 точок

Діагональ: 5,8 дюйма Тип: IPS Роздільна здатність: 3840 x 2160 точок Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 19 Мп + 12 Мп

Фронтальна: 13 Мп

Основна: 19 Мп + 12 Мп Фронтальна: 13 Мп Операційна система Опис

Опис Акумулятор 3 540 мАг

3 540 мАг Бездротові технології Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0

Камера

На останок ми залишили "найсолодше" – камеру Sony Xperia XZ2 Premium. Тут вона представлена здвоєним модулем: основний 19-мегапіксельний Motion Eye та 12-мегапіксельний монохромний сенсор (він призначений для підвищення продуктивності за низького освітлення). Камера забезпечує високу якість знімків навіть в умовах низького освітлення.

Також варто відзначити функцію сповільненої зйомки. Sony Xperia XZ2 Premium знімає відео із частотою 960 кадрів за секунду, однак під час зйомки при поганому освітленні якість трохи "з’їдається".

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Щоб не бути голослівними представляємо вам серію знімків, зроблених на камеру Sony Xperia XZ2 Premium.



Смартфон робить фото із витримкою, подібно до професійних камер





Новинка знімає відмінні фото з ефектом боке





Смартфон знімає із прекрасною деталізацією





Фото, зроблене на Sony Xperia XZ2 Premium





Фото, зроблене на Sony Xperia XZ2 Premium





Sony Xperia XZ2 Premium має 13-мегапіксельну фронтальну камеру





Навіть у звичайному режимі Sony Xperia XZ2 Premium розмиває задній фон





Камера Sony Xperia XZ2 Premium добре передає кольори





Фото, зроблене на монохромний сенсор Sony Xperia XZ2 Premium



Висновки

Якщо ви вирішили придбати гідний та продуктивний камерофон, то Sony Xperia XZ2 Premium – ідеальний вибір. Шукаєте пристрій, який робить неймовірні фото та відео і не займає багато місця? Це теж про Sony Xperia XZ2 Premium. Однак, одразу придбайте на нього чохол, а то у відбитках пальців він виглядає не дуже привабливо.

Огляд Sony Xperia XZ2 Premium – дивіться відео

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