Смартфон Sony Xperia XZ4 отримає потрійну камеру: з'явились фото новинки
Відомий інсайдер OnLeaks опублікував рендери наступного флагманського смартфона компанії Sony. За попередніми даними, японський виробник представить Xperia XZ4 вже в лютому на конференції MWC 2019.
Відповідне фото інсайдер опублікував у своєму Twitter-акаунті.
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Головною особливість нового смартфона стане великий 6,5-дюймовий OLED дисплей із роздільною здатністю Full HD+.
"Серцем" новинки стане ще неанонсований 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8150 із тактовою частотою 3,2 ГГц. Також повідомляється, що Xperia XZ4 отримає модем X50, який забезпечить стабільну роботу пристрою в мережах п’ятого покоління.
Габарити корпусу Sony Xperia XZ4 складуть 166,9 x 72,4 x 8,2 міліметра, тоді як в місці виступу камери товщина виявиться на рівні 9 міліметри. На тильній кришці мобільного пристрою, а вона виконана зі скла, розташувалася потрійна основна камера та сканер відбитків пальців.
Щоправда, така кількість камер в новому флагмані Sony викликає сумніви, адже раніше компанія повідомляла, що не планує збільшувати кількість модулів камер в базових версіях смартфонів лінійки Xperia XZ.
Огляд Sony Xperia XZ4 – дивіться відео
Швидше за все Sony Xperia XZ4 надійде у продаж із цінником 1 000 доларів (близько 26 500 гривень). Прямо "з коробки" на смартфон встановлена операційна система Android 9.0 Pie з фірмовою графічною оболонкою Xperia Home.
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