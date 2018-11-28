Смартфон Sony Xperia XZ4 отримає потрійну камеру: з'явились фото новинки

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Sony Xperia XZ4: фото та характеристики
Sony Xperia XZ4: фото та характеристики / Фото з соцмереж

Відомий інсайдер OnLeaks опублікував рендери наступного флагманського смартфона компанії Sony. За попередніми даними, японський виробник представить Xperia XZ4 вже в лютому на конференції MWC 2019.

Відповідне фото інсайдер опублікував у своєму Twitter-акаунті.

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Головною особливість нового смартфона стане великий 6,5-дюймовий OLED дисплей із роздільною здатністю Full HD+.

"Серцем" новинки стане ще неанонсований 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8150 із тактовою частотою 3,2 ГГц. Також повідомляється, що Xperia XZ4 отримає модем X50, який забезпечить стабільну роботу пристрою в мережах п’ятого покоління.

Габарити корпусу Sony Xperia XZ4 складуть 166,9 x 72,4 x 8,2 міліметра, тоді як в місці виступу камери товщина виявиться на рівні 9 міліметри. На тильній кришці мобільного пристрою, а вона виконана зі скла, розташувалася потрійна основна камера та сканер відбитків пальців.

Щоправда, така кількість камер в новому флагмані Sony викликає сумніви, адже раніше компанія повідомляла, що не планує збільшувати кількість модулів камер в базових версіях смартфонів лінійки Xperia XZ.

Огляд  Sony Xperia XZ4 – дивіться відео

 

Швидше за все Sony Xperia XZ4 надійде у продаж із цінником 1 000 доларів (близько 26 500 гривень). Прямо "з коробки" на смартфон встановлена операційна система Android 9.0 Pie з фірмовою графічною оболонкою Xperia Home.

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Теги: Техно Смартфони Sony Ціни
Джерело: Техно
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