Смартфон Sony Xperia XZ4 отримає потрійну камеру: з'явились фото новинки

Відомий інсайдер OnLeaks опублікував рендери наступного флагманського смартфона компанії Sony. За попередніми даними, японський виробник представить Xperia XZ4 вже в лютому на конференції MWC 2019.

Відповідне фото інсайдер опублікував у своєму Twitter-акаунті.

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Головною особливість нового смартфона стане великий 6,5-дюймовий OLED дисплей із роздільною здатністю Full HD+.

So... #SONY goes massive with it's upcoming #XPERIAXZ4! And as usual, guess who provides you the very first and early look?... (official looking 5K renders + 360° video + dimensions) This time, on behalf of my Friends over @mysmartprice -> https://t.co/335BfNDbbj pic.twitter.com/xfOcP7sdLa — Steve H. (@OnLeaks) 27 ноября 2018 г.

"Серцем" новинки стане ще неанонсований 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8150 із тактовою частотою 3,2 ГГц. Також повідомляється, що Xperia XZ4 отримає модем X50, який забезпечить стабільну роботу пристрою в мережах п’ятого покоління.

Габарити корпусу Sony Xperia XZ4 складуть 166,9 x 72,4 x 8,2 міліметра, тоді як в місці виступу камери товщина виявиться на рівні 9 міліметри. На тильній кришці мобільного пристрою, а вона виконана зі скла, розташувалася потрійна основна камера та сканер відбитків пальців.

Щоправда, така кількість камер в новому флагмані Sony викликає сумніви, адже раніше компанія повідомляла, що не планує збільшувати кількість модулів камер в базових версіях смартфонів лінійки Xperia XZ.

Огляд Sony Xperia XZ4 – дивіться відео

Швидше за все Sony Xperia XZ4 надійде у продаж із цінником 1 000 доларів (близько 26 500 гривень). Прямо "з коробки" на смартфон встановлена операційна система Android 9.0 Pie з фірмовою графічною оболонкою Xperia Home.

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