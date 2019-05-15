Смартфон-цеглина: Samsung запатентувала цікавий дизайн мобільних пристроїв

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Samsung запатентувала цікавий дизайн смартфонів
Samsung запатентувала цікавий дизайн смартфонів / unsplash

На сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) з’явилась інформація щодо нового смартфона Samsung з доволі незвичною конструкцією. Новинка отримає гнучку конструкцію, до того ж складатиметься у формі паралелепіпеда.

Дизайн та особливості. Як повідомляє LetsGoDigital, всі грані такого "смартфона-цегли" буде охоплювати гнучкий дисплей. У складеному вигляді ці секції екрану можуть відображати різну корисну інформацію – час, повідомлення, нагадування та інші.

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Розклавши апарат, користувач отримає в своє розпорядження якусь подобу планшета з досить великою сенсорною поверхнею. При цьому буде активований відповідний "планшетний" інтерфейс.

Samsung
Samsung запатентувала смартфон-цеглину

Патентна документація свідчить про те, що пристрій планують обладнати портом USB і стандартним 3,5-міліметровим гніздом для навушників. Інші характеристики не розкриваються.

Samsung
В розкладеному вигляді новий смартфон Samsung виглядатиме як великий планшет

Чи має апарат право на життя? Чи збирається компанія Samsung створювати комерційний смартфон із запропонованим дизайном, поки не ясно.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung Розробки
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