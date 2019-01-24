Смартфон Vivo APEX 2019 засвітився на фото: новинка теж буде без жодної кнопки та отвору

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Vivo APEX 2019 - фото безрамкового смартфона без чубчика
Vivo APEX 2019 / gizchina.com

23 січня компанія Meizu розповіла про свій новий смартфон Zero, який не матиме жодної кнопки та отвору. А вже наступного дня в мережі з’явились фото майбутньої новинки APEX 2019 від ще одного китайського виробника Vivo. Як свідчать знімки, він буде таким же як Meizu Zero.

Про це повідомляє gizchina.

Нові рендери показують, що новинка отримає повноекранний дизайн, без вирізів вгорі чи внизу екрану. Також на фото не видно вирізу для фронтальної камери, тож можна припустити, що пристрій оснащений висувним модулем камери.

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Також знімки доводять, що Vivo APEX 2019 позбудеться усіх отворів та кнопок, як у Meizu Zero. Можливо, це стане одним із трендів цього року.

Vivo APEX 2019

Vivo APEX 2019 можуть представити вже 24 січня 

На задній панелі бачимо подвійну камеру з LED спалахом. Сканера відбитків пальців немає, тож ймовірно, він буде вбудований у дисплей.

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Теги: Техно Смартфони Vivo
Джерело: Техно
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