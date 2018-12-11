Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики і фото

11 грудня компанія Vivo офіційно представила новий смартфон Vivo NEX Dual Display, який отримав одразу два OLED-екрани. При цьому дисплей на фронтальній стороні займає так багато місця (91,63%), що навіть не помістилась селфі-камера.

Про це повідомляє tehnot.com.

Характеристики Vivo NEX Dual Display

Так, основний екран Vivo NEX Dual Display отримав 6,39-дюймий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 точок. Другий OLED-дисплей трохи менший – його діагональ становить 5,49 дюйма (1920х1080 пікселів).

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Фронтальної камери нема, але користувач може робити відмінні фото за допомогою основної. Ця єдина камера має три модулі: ширококутний з роздільною здатністю 12 Мп (f/1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) та третій ToF — для вимірювання відстаней, сканування об’ємних об’єктів і більш захищеного розблокування по обличчю.

Vivo NEX Dual Display доступний у двох кольорах

Працює апарат на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 10 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна Vivo NEX Dual Display

Пристрій доступний у двох кольорах: синьому і рожевому. Новинку оцінили у 725 доларів (20 300 гривень). Він надійде у продаж 29 грудня у Китаї. Про світовий продаж не повідомляється.

Єдина камера має 3 модулі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей Тип обох дисплеїв: OLED

Діагональ основного екрану: 6,39 дюйма

Діагональ додаткового: 5, 49 дюйма

Роздільна здатність основного: 2340х1080

Додаткового: 1920х1080

Тип обох дисплеїв: OLED Діагональ основного екрану: 6,39 дюйма Діагональ додаткового: 5, 49 дюйма Роздільна здатність основного: 2340х1080 Додаткового: 1920х1080 Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ

Акумулятор

3500 мАг

Операційна система Android 9 Pie

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