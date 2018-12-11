Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики і фото
11 грудня компанія Vivo офіційно представила новий смартфон Vivo NEX Dual Display, який отримав одразу два OLED-екрани. При цьому дисплей на фронтальній стороні займає так багато місця (91,63%), що навіть не помістилась селфі-камера.
Про це повідомляє tehnot.com.
Характеристики Vivo NEX Dual Display
Так, основний екран Vivo NEX Dual Display отримав 6,39-дюймий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 точок. Другий OLED-дисплей трохи менший – його діагональ становить 5,49 дюйма (1920х1080 пікселів).
Читайте також: OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики і ціна
Фронтальної камери нема, але користувач може робити відмінні фото за допомогою основної. Ця єдина камера має три модулі: ширококутний з роздільною здатністю 12 Мп (f/1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) та третій ToF — для вимірювання відстаней, сканування об’ємних об’єктів і більш захищеного розблокування по обличчю.
Vivo NEX Dual Display доступний у двох кольорах
Працює апарат на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 10 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.
Ціна Vivo NEX Dual Display
Пристрій доступний у двох кольорах: синьому і рожевому. Новинку оцінили у 725 доларів (20 300 гривень). Він надійде у продаж 29 грудня у Китаї. Про світовий продаж не повідомляється.
Єдина камера має 3 модулі
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДисплейТип обох дисплеїв: OLED
Діагональ основного екрану: 6,39 дюйма
Діагональ додаткового: 5, 49 дюйма
Роздільна здатність основного: 2340х1080
Додаткового: 1920х1080
- ПроцесорSnapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 10 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
-
- Акумулятор
- 3500 мАг
- Операційна системаAndroid 9 Pie
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно