Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики і фото

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Vivo NEX Dual Display: характеристики
Vivo NEX Dual Display: характеристики / tehnot.com

11 грудня компанія Vivo офіційно представила новий смартфон Vivo NEX Dual Display, який отримав одразу два OLED-екрани. При цьому дисплей на фронтальній стороні займає так багато місця (91,63%), що навіть не помістилась селфі-камера.

Про це повідомляє tehnot.com.

Характеристики Vivo NEX Dual Display

Так, основний екран Vivo NEX Dual Display отримав 6,39-дюймий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 точок. Другий OLED-дисплей трохи менший – його діагональ становить 5,49 дюйма (1920х1080 пікселів).

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Фронтальної камери нема, але користувач може робити відмінні фото за допомогою основної. Ця єдина камера має три модулі: ширококутний з роздільною здатністю 12 Мп (f/1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) та третій ToF — для вимірювання відстаней, сканування об’ємних об’єктів і більш захищеного розблокування по обличчю.

Vivo NEX Dual Display

Vivo NEX Dual Display  доступний у двох кольорах 

Працює апарат на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 10 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна Vivo NEX Dual Display

Пристрій доступний у двох кольорах: синьому і рожевому. Новинку оцінили у 725 доларів (20 300 гривень). Він надійде у продаж 29 грудня у Китаї. Про світовий продаж не повідомляється.

Vivo NEX Dual Display

Єдина камера має 3 модулі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • ДисплейТип обох дисплеїв: OLED
    Діагональ основного екрану: 6,39 дюйма
    Діагональ додаткового: 5, 49 дюйма
    Роздільна здатність основного: 2340х1080
    Додаткового: 1920х1080
  • ПроцесорSnapdragon 845
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 10 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
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  • Акумулятор
  • 3500 мАг
  • Операційна системаAndroid 9 Pie

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Теги: Техно Смартфони Огляди
Джерело: Техно
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