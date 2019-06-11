Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевшав: нова ціна

Минулорічний флагманський смартфон від китайського бренду Xiaomi - Mi 8 Pro рекордно подешевшав. Рекомендована вартість під час презентації – 525 доларів (14 200 гривень). При цьому зараз ціна впала практично вдвічі.

Як пише gizmochina, нещодавно вартість Xiaomi Mi 8 Pro впала до 290 доларів (7 800 гривень).

Нова ціна. При цьому 11 червня минулорічний флагман подешевшав ще вагоміше – цінник нині показує 1899 юанів (це 274 долари або 7 400 гривень).

Цікава інформація: Який смартфон від Xiaomi найпопулярніший в Україні

За цю суму користувач отримає версію Xiaomi Mi 8 Pro із 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища. Це історично найнижча ціна на цей смартфон.

Характеристики Xiaomi Mi 8 Pro. Смартфон оснащений 6,21-дюймовим Super AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 2248x1080 пікселів. Він працює на топовому процесорі Snapdragon 845.

Це історично найнижча ціна для моделі

Основна камера складається із двох модулів: SONY IMX363 (12 Мп) і ширококутний панорамний модуль (12 Мп). Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей. Ємність батареї становить 3400 мАг з технологією швидкої зарядки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно