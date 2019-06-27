Смартфон Xiaomi CC9 з’явився на відео у новому кольорі

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Xiaomi CC9 у синьому кольорі
Xiaomi CC9 у синьому кольорі

До офіційної презентації нової лінійки смартфонів Xiaomi CC9 треба чекати ще кілька днів. Але користувачам вже достеменно знайомий зовнішній вигляд майбутньої новинки.

Після того, як Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь оприлюднив рекламне фото з білим Xiaomi CC9, таємниць про майбутню новинку практично не залишилось.

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Щоправда, ми побачили лише один колірний варіант – білий з градієнтом. Зараз на відео нам показали ще одну модель вже у синьому градієнтному забарвленні.

Xiaomi CC9 у новому кольорі: відео 

Також з'явилася інформація про назви трьох офіційних кольорів: White, Dark Blue Planet (що ми бачимо на відео) та Night Prince (ймовірно, це буде класичний чорний).

Xiaomi CC9

На фото музикант Ван Юань - амбасадор Xiaomi

Характеристики. Детальні характеристики новинки нам поки не кажуть. При цьому, за повідомленням інсайдерів, Xiaomi CC9 отримає AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,39 дюйма. Серцем смартфона стане процесор Snapdragon 730, що працюватиме у парі з 6 або 8 ГБ оперативної та 128 чи 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна. Інсайдери також називають приблизну вартість Xiaomi CC9 – 378 доларів (9 800 гривень).

Коли побачимо. Офіційно його представлять 2 липня, тож тоді ми дізнаємось усі характеристики новинки. Тоді ж мають представити молодшу версію - Xiaomi CC9e.

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Теги: Новини Техно Техно Xiaomi Смартфони
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