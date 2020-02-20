Смартфон Xiaomi Mi10 Pro повторно пройшов тест на продуктивність: результати засмучують

Під час презентації смартфонів Xiaomi Mi10 та Mi10 Pro виробник заявив про рекордні показники в тестах бенчмарка AnTuTu – 585 232 бали. Однак, коли пристрої надійшли в продаж бенчмарки показують зовсім інші цифри.

Нові результати тестів

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На скріншотах, які опублікувало видання GSMArena, показані результати тестування Xiaomi Mi10 Pro в популярному китайському бенчмарку Master Lu.



Нові результати продуктивності Xiaomi Mi10 Pro

З опису видно, що в тесті брав участь смартфон з 8 ГБ оперативної пам'яті. Загальний результат склав 469 692 бали. І хоча це досить високий показник, торішній Nubia Red Magic 3S з процесором Snapdragon 855+ видає трохи більше – 488 450 бали.

Причини низьких балів

Поки неясно, чому новий смартфон з більш швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5 і процесором Snapdragon 865 набирає в бенчмарку менше, ніж торішній апарат. Можливо, це пов'язано з "вогкістю" прошивки.

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