Смартфон Xiaomi Mi9 "засвітився" на першому "живому " фото

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Xiaomi Mi9: "живі" фото
Xiaomi Mi9: "живі" фото / Фото з вільних джерел

Низка чуток про анонс смартфона Xiaomi Mi9 поповнилась черговим витоком. У мережі опублікували перше "живе" фото новинки.

На опублікованому в китайській соціальній мережі Weibo зображенні невідомий користувач тримає в руках смартфон, який підходить під опис майбутнього флагмана Xiaomi, передає SlashLeaks.

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У кадр потрапила скляна задня кришка апарату, зокрема, на знімку видно потрійний фотомодуль зі спалахом і логотип Mi.

Xiaomi Mi9
Смартфон Xiaomi Mi9 представлять вже в лютому

За наявною інформацією, Xiaomi Mi9 отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, співвідношенням сторін 19: 9 і каплевидним вирізом під селфі-камеру. "Серцем" смартфона стане топовий процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудоване сховище об'ємом 128 ГБ.

Новинку обладнають акумулятором на 3500 міліампер годин і потрійною основною камерою з роздільною здатністю основного сенсора 48 Мп.

Відзначимо, анонс Xiaomi Mi9 очікується вже в лютому.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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