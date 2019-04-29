Смартфон Xiaomi Mi 9 отримає нову функцію

Глава компанії Xiaomi заявив, що новий флагманський смартфон Mi 9 отримає нову функцію. Він отримає цю функцію після оновлення прошивки. Як заявив генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь, користувачі Mi 9 зможуть відключити значок відбитка пальця на заблокованому екрані.

Як пише Gizchina, зараз ця функція все ще у розробці, тож компанія поки не оголосила точну дату виходу оновлення для Xiaomi Mi 9.

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Для чого потрібна ця функція. Як пояснив Лей Цзюнь, вже через декілька тижнів використання власники звикли до розташування сканера відбитків пальців на екрані. Тож їм більше не потрібен значок.

При цьому, якщо прибрати позначку, це дає змогу трохи знизити енергоспоживання пристрою в режимі очікування.

"Це особливість, про яку ми раніше не думали, але це чітко відображає початкову мету MIUI – надавати користувачам можливість вибору”, – пояснив Цзюнь.

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