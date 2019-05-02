Смартфон Xiaomi Mi 9 вже подешевшав: нова ціна

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Смартфон Xiaomi Mi 9
Смартфон Xiaomi Mi 9 / techradar.com

Новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 кілька місяців тому надійшов у продаж. І вже зараз стало відомо, що вартість флагмана дещо подешевшала.

Як пише ixbt.com, найбільший китайський магазин Jingdong знизив ціну на одну з версій Xiaomi Mi 9.

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Яка модель отримала знижку. Подешевшала стандартна версія Mi 9 з 8 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті. Стандартна ціна на цю модель становила 490 доларів. Зі знижкою зараз флагман коштує 475 доларів (12 800 гривень).

Щоправда, через кілька днів ціна повернеться до колишнього рівня. Можливо, таким чином магазин Jingdong вирішив привітати своїх клієнтів з травневими святами.

Ціна на інші модифікації:

  1. Базова версія Mi 9 з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті коштує 445 доларів (12 тисяч гривень)
  2. Версія у прозорому корпусі, з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті оцінена у 555 доларів (майже 15 тисяч гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 9

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,4 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп
  • Акумулятор3 300 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
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